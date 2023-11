Un club de L1 ferme la porte à Ekitike (PSG), c'est confirmé pour Genesio (Rennes), drame au LOSC

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Stade de Reims : Still détruit la rumeur Ekitike (PSG)

Indésirable au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike devrait quitter le club de la capitale cet hiver. Mais alors que des rumeurs d'un retour au Stade de Reims ont récemment vu le jour, Will Still les a balayé d'un revers de main. "Ça n’a jamais été évoqué au cours des réunions avec la direction. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant, c’est une rumeur infondée. On sait qu’en raison de la Coupe d’Afrique et de la Coupe d’Asie des nations, l’effectif va devoir être réadapté en janvier, mais on a ciblé des postes, pas encore des joueurs", a confié l'entraîneur rémois à l'Union.

Stade Rennais : c'est confirmé pour Genesio !

L'Équipe a confirmé les informations de Ouest-France selon lesquelles Bruno Genesio aurait été conforté dans son poste de coach du Stade Rennais. "Après s'être posé beaucoup de questions depuis dimanche et le revers contre l'OL (0-1), Rennes a décidé de maintenir sa confiance à son entraîneur, Bruno Genesio", a expliqué le quotidien sportif.

Mais aussi...

LOSC : un ancien joueur est décédé

Passé par le centre de formation du LOSC entre 2018 et 2020, Valentin Poreye est décédé dimanche à l'âge de 20 ans. Les Dogues ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Après son départ du LOSC, Poreye a joué à l'Olympique Marcquois.

FC Metz : N'Doram a purgé sa peine après ses propos homophobes

Mi-août, le milieu du FC Metz Kévin N'Doram avait été par la LFP pour avoir déclaré à la mi-temps du match contre l'OM (2-2) : "On joue comme des tapettes". Il devait participer à une action de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie dans le football. Ce qu'il a fait mardi soir. Il a notamment échangé avec le président du club des PanamBoyz & Girlz United ainsi que divers acteurs engagés dans la lutte contre l'homophobie. Ensuite, il a dirigé une séance d'entraînement. Tous ceux qui l'ont côtoyé ce soir-là ont salué son état d'esprit.

Girondins : le Canet-Roussillon attend le FCGB de pied ferme

A France Bleu Gironde, le président du Canet-Roussillon (National 3), Jacky Loos, a expliqué que la réception de Bordeaux ce vendredi serait une belle fête : "Comment prépare-t-on ce 7ème tour de Coupe de France ? Ecoutez, on le prépare et je vais commencer par remercier infiniment les Girondins de Bordeaux puisque vous savez que les matchs de Coupe de France devaient se passer sur le samedi et le dimanche. On a demandé à ce que ça puisse se faire le vendredi. Pourquoi ? Parce que vous savez qu’ici dans les Pyrénées Orientales nous sommes en terres de rugby, à Bordeaux aussi d’ailleurs (rires), mais chez nous il y a beaucoup de rugby et donc il y a l’USAP (Perpignan) qui joue en Top 14 le samedi. Ça nous gênait quand même un petit peu parce que ça apporte une grosse concurrence, donc du coup on peut effectivement faire ça le vendredi soir, ce qui bien évidemment est meilleur pour tout le monde au niveau de la possibilité d’accueil du public. On ne fait donc pas ça dans le stade habituel de Canet-en-Roussillon parce qu’on voulait faire une belle fête pour recevoir une équipe aussi légendaire que les Girondins. Cela nous semblait important qu’on puisse faire ça sur Perpignan, dans un stade qui s’appelle Gilbert-Brutus, qui est normalement utilisé pour le rugby à 13. Actuellement la saison de rugby à 13 est en pause donc on a, à peu près tout préparé. Ça n’a pas été simple non plus (sourire) mais c’est globalement bien fait. On s’attend à ce que tout le monde soit bien accueilli à cette occasion".

