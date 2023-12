OM – Stade Rennais : Marseille enchaîne, Rennes cale, les notes du match

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

L’analyse du match :

On n’a pas franchement vu du très grand football ce dimanche soir au Vélodrome entre un OM en convalescence et beaucoup moins débridé que jeudi contre l’Ajax Amsterdam (4-3) et un Rennes beaucoup moins inspiré que sur ses deux dernières sorties. Un match qui s’est même fini à dix contre dix après les exclusions logiques de Christopher Wooh (61’) et Iliman Ndiaye (68’).

Avant cela, il était surtout question d’une histoire de penaltys. Un sifflé pour l’OM pour une faute de ce même Wooh sur Iliman Ndiaye et transformé sans trembler par Pierre-Emerick Aubameyang (8’) et un oublié à priori pour Amine Gouiri après s’être fait balancer par Chancel Mbemba lors du premier acte. D’ordinaire frileux à 11 contre 10, l’OM n’a cette fois-ci pas tremblé grâce à un coup de canon d’Ounahi (65’). Le bon moment pour marquer avant le retour à 10 contre 10 et une fin de partie en gestion.

Les Tops :

Ounahi (7) : choix « surprise » de Gennaro Gattuso au coup d’envoi, le Marocain était aligné dans le cœur du jeu à la place de Jordan Veretout et il a signé l’éclair du match d’une action en soliste pour le 2-0 (65’).

Murillo (6) : rentré à la pause à la place d’un Clauss « fatigué » et qui avait pris le bouillon face à Truffert, le Panaméen a fait une entrée plutôt intéressante à droite.

Le Fée (6) : aligné plus haut que d’habitude par Julien Stéphan, le Lorientais monte vraiment en régime au niveau de son impact dans le jeu. Les gestes de classe venaient la plupart du temps de lui. L’un des seuls éclairs dans la nuit…

Les Flops :

Wooh (2) : fautif sur le penalty obtenu par Iliman Ndiaye (7’), l’ancien Lensois est passé à côté de son match et a même été exclu directement à l’heure de jeu pour avoir un tacle très maladroit sur Geoffrey Kondogbia (61’).

Bourigeaud (4) : on ne s’improvise pas piston droit et s’il avait été étonnamment bon contre Reims, l’ancien capitaine rennais l’a été beaucoup moins à Marseille.

Ndiaye (4) : match bizarre de l’ancien de Sheffield qui avait bien démarré en provoquant le penalty du 1-0 (8’) mais qui a mis les siens dans la difficulté en se faisant exclure pour une semelle plus maladroite que méchante sur Belocian (68’).

Les notes :

OM : P.Lopez (5) – Clauss (4,5, puis Murillo (46’, 6)), Gigot (6), Mbemba (5,5), Lodi (5, puis Mughé (77’)) – Kondogbia (5), Ounahi (7) – I.Sarr (4, puis Balerdi (70’)), Harit (5,5, puis Veretout (87’)), Ndiaye (4) – Aubameyang (5,5, puis Vitinha (70’)).

Rennes : Mandanda (5) – Wooh (2), Belocian (5,5), Theate (non noté, puis Omari (40’, 5,5)) – Bourigeaud (4, puis Assignon (79’)), Santamaria (4, puis Kalimuendo (58’)), Matic (4,5), Truffert (5) – Gouiri (4), Terrier (5, par Yildirim (79’)), Le Fée (6, puis Blas (79’)).

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life