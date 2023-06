Rennes enchaîne les gros coups, le prix du rachat de Strasbourg révélé, une aide inespérée pour les Girondins avant la DNCG

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le Stade Rennais, roi de la formation, dépasse l'OL, l'ASSE dans le Top 5

Le chassé-croisé entre le Stade Rennais et l'OL se poursuit ! La FFF a publié son classement des centres de formation français et les Rouge et Noir ont repris la première place aux Gones (2ème), les Girondins de Bordeaux se hissent sur le podium (3ème) devant l'AS Monaco (4ème), l'ASSE (5ème) et la Cuvée du Havre (6ème). Le PSG arrive juste derrière...

Rennes avance bien pour la prolongation de Belocian

… Et qui dit grand centre de formation dit aussi capacité à conserver ses meilleurs éléments ! En ce sens, le Stade Rennais est proche d'une grande nouvelle puisque, selon Ouest-France, la prolongation de Jeanuël Belocian avance dans le bon sens. Le défenseur de 18 ans est le dernier joueur à sécuriser parmi les pépites en fin de contrat en 2024.