Adrian Grbic, l’attaquant du Clermont Foot, n’en finit plus de susciter de l’intérêt. Alors que le RC Lens, l’ASSE ou l’OM sont sur sa trace, les choses se précisent.

Où évoluera Adrian Grbic la saison prochaine ? Sûrement pas au Clermont Foot au vu des nombreuses convoitises qui l’accompagnent. L’attaquant autrichien voit à peu près la moitié de la Ligue 1 lui faire les yeux doux. Le RC Lens, l’ASSE, l’OM, le FC Nantes ou le Stade de Reims ont déjà été annoncés sur sa trace.

Dans une interview à France Info, le président du Clermont Foot Ahmet Schaefer a d’ailleurs fait le point sur la situation de son protégé. Affirmant que ses grands noms de Ligue 1 sont passés à l’action. « Il a encore un contrat pour 2 ans, on a eu déjà des offres qui nous ont été soumises en hiver, là c’était hors de question. Maintenant, il faut étudier les dossiers, on va voir ce que ça donne mais effectivement il y a beaucoup d’intérêt, pas seulement en France d’ailleurs, mais aussi à l’extérieur, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de l’Espagne. Ce sont des offres de grands clubs de Ligue 1 », a révélé le président clermontois.

Ce dernier compte d’ailleurs bien profiter de cette vente pour améliorer un peu plus une formation auvergnate qui flirte avec l’accession en Ligue 1. « On essaye d’ajouter de la qualité, qu’elle vienne de la France ou de l’étranger. On travaille sur 4 dossiers, maintenant on a notre propre gardien, ce qui est un soulagement. On a hâte de travailler avec lui dans les prochaines années », a conclu Schaefer.