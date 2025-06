LOSC – Mercato : Giroud chez les Dogues, c’est en bonne voie !

L’arrivée d’Olivier Giroud au LOSC serait en bonne voie à en croire certaines indiscrétions…

En fin de contrat en décembre prochain, Olivier Giroud (38 ans) prolongera-t-il au Los Angeles FC ? L’attaquant dispose d’une option pour rester un an de plus en MLS mais il va se réunir avec ces dirigeants ces prochains jours pour faire le point sur sa situation. Muet lors de la Coupe du monde des Clubs et auteur de 3 buts depuis son arrivée à LA en janvier dernier, l’attaquant est selon « Le Petit Lillois », dans le viseur du LOSC, qui s’intéresse au champion du monde 2018 pour renforcer son secteur offensif avec le départ de son buteur Jonathan David et celui de Chuba Akpom.

« Des petits détails à régler »

« Actuellement dans l’avion, il a confirmé l’info à certains de ses coéquipiers (reste des petits détails à régler). Il ne s’attendait pas à ce que ça sorte si rapidement !! » Le spécialiste des transferts met en avant le rôle joué par Olivier Létang dans le dossier. Et selon lui, l’ancien rennais ira au bout, malgré le salaire XXL de Giroud à LA. « Ce n’est pas un simple rêve… c’est une réalité & ça sera formidable !! », soutient-il. Malgré les 38 ans du Grenoblois, le coup serait énorme, en tout cas sur le papier !