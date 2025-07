LOSC Mercato : Gudmundsson proche de filer à l’anglaise !

Le latéral suédois du LOSC devrait quitter le Nord ces prochaines heures…

« Certains joueurs arrivent à un an de la fin de leur contrat. On a, par exemple, parlé de Gabriel Gudmundsson pour lequel une porte de sortie pourrait effectivement être ouverte», avait confié Olivier Létang il y a quelques jours. Le président du LOSC ne cachait pas qu’un départ du Suédois était envisagé. Et Gudmundsson lui-même l’avait évoqué à la presse suédoise… « J’ai l’ambition de faire un pas en avant et nous verrons ce qui se passera. J’ai grandi en regardant la Premier League, c’est un championnat que j’apprécie beaucoup. »

Il est attendu demain à Leeds

Et un championnat qu’il devrait découvrir. En effet, ce dimanche, le Yorkshire Evening Post annonce son arrivée à Leeds, promu en PL. Leeds serait proche de boucler son transfert. A tel point que Gudmundsson pourrait débarquer dès lundi dans le Yorkshire.