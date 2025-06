LOSC Mercato : les Dogues foncent sur Olivier Giroud !

Le LOSC veut frapper fort cet été. Il cible Olivier Giroud, sur le départ à Los Angeles.

En fin de contrat en décembre prochain, Olivier Giroud (38 ans) prolongera-t-il au Los Angeles FC ? L’attaquant dispose d’une option pour rester un an de plus en MLS mais il va se réunir avec ces dirigeants ces prochains jours pour faire le point sur sa situation.

Mais la tendance serait à un départ car l’aventure américaine ne se passe pas très bien pour l’ancien international, muet lors de la Coupe du monde des Clubs et auteur de 3 buts depuis son arrivée à LA en janvier dernier.

Le frein, c’est son salaire…

Un retour en France est envisagé et selon Le Petit Lillois, le LOSC s’intéresse au champion du monde 2018. Le club nordiste souhaite renforcer son secteur offensif avec le départ de son buteur Jonathan David et celui de Chuba Akpom. Avec un salaire de 3 M€ annuel, le salaire pourrait être un frein. On se souvient qu’il y a un an, Rennes avait approché Giroud. En vain. A suivre…