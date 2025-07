ASSE • ...

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’ASSE. À un peu plus de trois semaines du début du championnat, l’AS Saint-Étienne a encore du pain sur la planche au niveau du mercato estival. Si Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont été définitivement recrutés, que Mahmoud Jaber et Chico Lamba sont arrivés […]