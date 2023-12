LOSC : avant le PSG, Létang met un nouveau coup de pression

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Hier à Ljubljana, Olivier Létang a eu la preuve que dans la vie, il y a toujours pire. La pelouse du stade Stozice était détrempée et en piteux état. Celle de la Décathlon Aréna a au moins le mérite d'être relativement sèche grâce au toit rétractable. Mais elle est aussi mal en point en raison, notamment, d'un calendrier surchargé entre la Ligue 1, l'Europa League Conférence et la Coupe du monde de rugby en septembre et octobre. Cela fait plusieurs semaines que le président du LOSC met la pression à la métropole lillois, propriétaire de l'enceinte, pour qu'elle fasse le nécessaire.

Le LOSC a arrêté de payer le loyer du stade à la métropole

Ce vendredi, dans La Voix du Nord, il en a remis une couche, surtout que dans quinze jours, la France du foot aura les yeux rivés sur Lille puisque le PSG sera en ville pour le choc de la 16e journée de Ligue 1 : "Tout le monde a vu que la pelouse était catastrophique. Son état n’est pas en adéquation avec le fait de jouer en haut niveau. On nous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, et je veux maintenant qu’on sache à quel point le LOSC est maltraité, à commencer par notre communauté". Histoire de mettre des actes sur les paroles, Létang a fait savoir que le LOSC avait arrêté de payer le loyer de 6,5 M€ à la métropole pour son stade.

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

