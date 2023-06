LOSC, OM : Fonseca accusé d'instrumentaliser les supporters

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les prochains jours devraient être décisifs pour l'avenir de Paulo Fonseca. En effet, les dirigeants de l'OM veulent une réponse rapide de Marcelo Gallardo. Si l'Argentin refuse de signer en Provence, alors les Phocéens négocieront avec Lille le recrutement du Portugais. Un Fonseca qui possède d'autres touches à l'étranger, ce qui rend son avenir très incertain, alors même qu'il a assuré avant le dernier match de la saison à Troyes (1-1) qu'il effectuerait une deuxième saison dans le Nord. Sauf que ses relations très fraîches avec son président, Olivier Létang, malgré un rapprochement récent, ne plaideraient pas pour une continuité chez les Dogues.

"Il est surtout très malin en com"

L'insider Mohamed Toubache-Ter s'est étonné de la communication de Létang comme de Fonseca, pointant notamment du doigt celle du Portugais : "De l’autre côté, tu as un coach un atypique, compétent mais surtout très malin en com. « J’aime le peuple lillois, cet amour, ce soutien, je me sens tellement bien à Lille. » C’est vrai mais ce qui est vrai surtout, c’est qu’il en a eu ras-le bol de ne pas avoir été écouté". Une com' bien rôdée qui pourrait faire du dégât dans un contexte aussi brûlant qu'à Marseille...

Les résultats du LOSC en 2022-23

De l’autre côté, tu as un coach un atypique, compétent mais surtout très malin en com « j’aime le peuple lillois, cet amour, ce soutien, je me sens tellement bien à Lille »



C’est vrai mais ce qui est vrai surtout, c’est qu’il en a eu ras-le bol de ne pas avoir été écouté. #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Les tensions entre Paulo Fonseca et Olivier Létang à Lille sont toujours palpables. L'entraîneur portugais, qui serait dans le viseur de l'OM dans le cas où Marcelo Gallardo ne viendrait pas, se voit reprocher sa communication en direction des supporters.

Raphaël Nouet

Rédacteur