L’OM passe à l’offensive pour une aile droite XXL

Le mercato phocéen prend une tournure décidée : après les arrivées de Facundo Medina et Angel Gomes, puis celle de CJ Egan-Riley, Marseille cible désormais la perle brésilienne pour renforcer une position stratégique. L’objectif est clair : offrir un véritable relais à Greenwood et dynamiser la rotation, alors que la polyvalence de Murillo demeure un atout, mais pas une garantie absolue sur toute la saison.

Gus Mantuan, le joker aux allures de titulaire

À seulement 24 ans, Gustavo Mantuan s’impose comme l’un des profils les plus intéressants pour muscler le flanc droit marseillais. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres avec le Zenit Saint-Pétersbourg, il se distingue par sa capacité à évoluer aussi bien ailier qu’arrière droit. Ses débuts formateurs aux Corinthians puis sa montée en puissance en Russie intriguent le staff olympien, à la recherche de nouveaux repères et d’un supplément de percussion dans le couloir.

L’équilibre recherché : vitesse, impact, profondeur

Ce n’est plus un simple remplaçant que veut l’OM, mais un joueur capable de challenger la hiérarchie, d’apporter du danger sur la durée et d’assurer la continuité dans un secteur déterminant. Avec une cote avoisinant 3,5 millions d’euros, Mantuan possède le profil rare : puissance dans l’effort, jeu vertical et qualité de repli. Sa polyvalence séduit particulièrement, d’autant qu’il peut aussi assurer un rôle de doublure de luxe pour Greenwood et même concurrencer Murillo dans la rotation.