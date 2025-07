FC Nantes • ...

Le FC Nantes toucherait au but pour une cinquième recrue estivale. Le FC Nantes de Luis Castro a déjà bien avancé son recrutement. Alexis Mirbach et Uroš Radaković sont arrivés en provenance respectivement du FC Metz et de Sivasspor, tandis que Johann Lepenant a été recruté définitivement contre 2,5 millions d’euros et que Nicolas Cozza […]