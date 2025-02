ASSE Mercato : l’échec pour Nedeljkovic se confirme, les dessous du deal révélés !

Kosta Nedeljkovic (Aston Villa) va bel et bien snober l’ASSE pour le RB Leipzig et, économiquement, c’est assez logique.

Après Ognjen Mimovic (parti à Fenerbahçe), l’AS Saint-Etienne est sur le point de se faire chiper son deuxième latéral droit serbe en l’espace de quelques jours avec Kosta Nedeljkovic (Aston Villa, 19 ans) mais, vu les conditions du deal, c’est visiblement sans gros regrets.

En effet, alors que Kilmer Sports Ventures négociait en catimini la venue du jeune défenseur des Villans, le RB Leipzig a fait irruption sur le dossier avec une offre sur laquelle il était difficile de lutter.

Quand les Verts n’offraient qu’une lutte pour le maintien à couteaux tirés et des conditions financières moins avantageuses, le club allemand donnait à Nedeljkovic la perspective d’une course pour la Ligue des Champions… et à Aston Villa des conditions royales au niveau de l’option d’achat en fin de saison.

Selon le journaliste de Sky Germany Philipp Hinze, l’option d’achat a été fixée à 10,5 M€ + 4,5 M€ de divers bonus pour un package global à 15 M€. A ce tarif, l’ASSE aurait été contrainte de battre son précédent record de transfert réalisé sur Lucas Stassin (9 M€) l’été dernier. Cher pour un latéral droit…

