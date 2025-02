FC Nantes Mercato : le départ de Gbamin officialisé, plus qu’un dossier sur le grill ?

Comme annoncé ce matin, Jean-Philippe Gbamin quitte bien le FC Nantes pour la Suisse.

Arrivé l’été dernier à la demande d’Antoine Kombouaré, après avoir une première fois refusé les Canaris pour tenter sa chance (en vain) en MLS, Jean-Philippe Gbamin (29 ans) quitte bel et bien le FC Nantes sur ce « deadline day ».

En effet, le FC Zürich a confirmé il y a quelques instants l’arrivée libre de l’ancien joueur du RC Lens et de Dunkerque, qui a été libéré par les Jaune et Vert et qui s’est engagé jusqu’à la fin de saison.

✍🏾 𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝐆𝐛𝐚𝐦𝐢𝐧



Der 29-jährige ivorische Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin wechselt per sofort zum FC Zürich. Er kommt ablösefrei aus der Ligue 1 vom FC Nantes zum Stadtclub und hat einen Vertrag… pic.twitter.com/KFYgae5tcs — FC Zürich (@fc_zuerich) February 3, 2025

Meschack Elia dernier dossier nantais du soir ?

Il ne sera – à priori – pas remplacé, Nantes comptant de plus en plus sur le jeune Louis Leroux pour prendre sa suite derrière Pedro Chirivella et Douglas Augusto (avec Johann Lepenant également capable d’évoluer devant la défense).

Le dernier du dossier de la soirée du côté du FC Nantes devrait bel et bien être celui du Meschack Elia (Young Boys de Berne), attendu dans la soirée sur les bords de l’Erdre mais pas certain de signer selon l’insider Emmanuel Merceron. David Phelippeau (Ouest-France) confirme les tensions sur le dossier du fait d’un « nombre d’intermédiaires hallucinant » et malgré un accord trouvé entre les clubs pour un prêt avec option d’achat à 3 M€.

Donc, le #FCNantes attend Elia Meschack ce soir sur Nantes, mais n'est pas sûr de le faire signer. OK. #DeadlineDay — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) February 3, 2025

