RC Lens Mercato : Lens annonce le prêt d’un jeune attaquant en National

Le RC Lens vient d’annoncer le prêt de Kembo Diliwidi, jeune attaquant de la réserve qui a déjà disputé 3 minutes avec les pros, au Mans.

Après Bane et Ganiou, le RC Lens vient d’annoncer ce dimanche le prêt d’un nouveau jeune. Il s’agit de Kembo Diliwidi (18 ans), attaquant qui a rejoint le Racing en 2014. Il rejoint Le Mans, actuel 6ème de National, et ce jusqu’à la fin de la saison.

Le communiqué de Lens

« D’un club sang et or à un autre… Formé au Racing, artisan de l’épopée lensoise en UEFA Youth League en 2023/24 et devenu professionnel en novembre dernier, Kembo Diliwidi va s’aguerrir en National. Apparu une fois en Ligue 1 McDonald’s cette saison, l’attaquant « Made in Gaillette » rejoint Le Mans FC dans le cadre d’un prêt sec de six mois. Bonne fin de saison Kembo ! », a communiqué le RCL.

