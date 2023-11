Ligue 1 : centres de formation... la palme pour l'OL et le Stade Rennais, le bonnet d'âne pour l'OM, le PSG et le RC Lens !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Dans un classement établi par le CIES (l'observatoire du football) sur le nombre de joueurs formés par les clubs de Ligue 1, l'OL arrive en tête et l'OM est 18e et dernier.

Zéro pointé pour l'OM, Zaïre-Emery sauve le PSG

L'OL a utilisé 9 joueurs de son centre cette saison contre... 0 à l'OM ! Juste derrière l'OL, on retrouve le Stade Rennais et Montpellier. A noter le RC Lens est avant-dernier et le PSG 16e avec un seul joueur utilisé : Warren Zaïre-Emery (17 ans), qui a joué 905 minutes, représentant 7,6 % des minutes.

