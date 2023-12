OL : c'est confirmé pour Genesio, le vestiaire lyonnais inflige un dernier coup bas à Grosso

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'Olympique Lyonnais, qui a décidé de limoger ce jeudi Fabio Grosso de son poste d'entraîneur, est de nouveau à la recherche d'un nouveau coach. Parmi les noms évoqués pour remplacer l'Italien, on retrouve celui de Bruno Genesio.

Genesio veut vraiment revenir

Confirmant les informations de L'Équipe, nos confrères de RMC Sport ont annoncé que le technicien français, libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais il y une dizaine de jours, serait partant pour retrouver le banc lyonnais, qu'il a déjà connu entre 2015 et 2019. Mais pour l’instant, aucune rencontre n’aurait eu lieu entre Bruno Geneiso et le propriétaire des Gones, John Textor. De son côté, Foot Mercato nous a appris que l'ensemble des joueurs du vestiaire de l'OL se serait montré plutôt soulagé et satisfait du départ de Fabio Grosso.

Découvre le TOP🔟 des entraîneurs éphémères de Ligue 1 ! 😬💥

➡️ https://t.co/k0TGuoEBXI pic.twitter.com/OJFzBKdzzv — But! Football Club (@club_but) November 30, 2023

Podcast Men's Up Life