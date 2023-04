OL : Corentin Tolisso n'a d'yeux que pour la Coupe de France, Nantes est prévenu

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL a encore comptablement l'espoir de s'accrocher à la course au Top 5 en Ligue 1, le vrai objectif des Gones (10ème) est de remporter la Coupe de France. Dans les colonnes du Progrès, Corentin Tolisso ne s'en cache d'ailleurs pas vraiment lui qui voit la plus vieille des compétitions françaises comme autre chose qu'un simple lot de consolation et ira à Nantes mercredi (21h10) jouer sa demi-finale le couteau entre les dents.

«Même si on n’est pas l’Olympique Lyonnais d’Anderson, Govou ou Malouda, on reste quand même l’OL. On doit se dire qu’on veut gagner la Coupe de France. C’est un objectif aussi pour Nantes, Toulouse ou Annecy, mais ça fait longtemps que l’OL n’a pas gagné de trophée. Ça serait une belle chose, surtout pour tous ces jeunes issus de la formation », assure le principal intéressé.

Tolisso place la Coupe de France juste après la Coupe du Monde et la C1

Pour Corentin Tolisso, qui a tout gagné avec les Bleus et le Bayern Munich, ce serait une émotion forte. Plus forte même que l'un de ses nombreux titres de Champion d'Allemagne : « Si on arrive Stade de France, vu notre parcours en championnat, ça peut créer quelque chose de grand. Quand tu gagnes le trophée avec tout le monde en haut, pendant un instant, tu es le plus heureux au monde. Pourvu que chacun goûte à cela. (…) Gagner la Coupe de France serait l’un de mes plus beaux titres. Sans mentir, je la mettrais juste en dessous de la Coupe du monde et de la Ligue des Champions, ça serait gagner avec le cœur ».