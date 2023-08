OL, FC Nantes : ces stats qui accablent Laurent Blanc et Pierre Aristouy

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'OL et le FC Nantes ont perdu ce week-end lors de la deuxième journée de L1. Les deux clubs n'ont toujours pas ouvert leur compteur et l'avenir de Laurent Blanc comme celui de Pierre Aristouy sont incertains.

Nantes cancre de la L1 en 2023

Le site Stats Foot publie deux stats qui ne redorent pas leur blason. En effet, le FC Nantes est avec 22 points l'équipe de L1 la moins performante depuis le début de l'année 2023. Et Blanc est le 2e coach de l'OL à avoir le ratio de défaites le plus élevé après 20 matches, sur ces 30 dernières années. Même Peter Bosz a fait mieux. Seul un certain Raymond Domenech a fait pire. Pas glorieux...

Le @FCNantes n'a pris que 22 points en @Ligue1UberEats en 2023. Plus faible total parmi les clubs présents dans l'élite depuis la saison passée. #LOSCFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) August 20, 2023

Ratio de défaites le plus élevé pour un entraineur de l'@OL en compétition officielle depuis 30 ans (20 matchs minimum) :



- Raymond Domenech 33,0%

- LAURENT BLANC 31,4%

- Hubert Fournier 29,2%

- Bernard Lacombe 28,9%

- Jean Tigana et Rémi Garde 26,8%

- Peter Bosz 25,9% #OLMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) August 19, 2023

