OL : Laurent Prud'homme Directeur Général, c'est officiel !

Après Santiago Cucci, Laurent Prud'homme. Ce dernier, désormais ancien du groupe l'Equipe et supporter du club lyonnais depuis des lustres, est officiellement nommé Directeur Général du club au travers d'un communiqué, en anglais, sur le site de John Textor. On n'est jamais mieux servi que par soi-même...

On peut notamment y lire : "Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l’Olympique Lyonnais, relevant directement de moi. Même si les décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à sa contribution active, le département football de l’Olympique Lyonnais rapportera directement à Laurent."

Il n'est en revanche pas mentionnée de date au sujet de l'arrivée au club de Laurent Prud'homme.

