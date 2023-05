OL : les ultras du RWDM déclarent la guerre à Textor et menacent d'interrompre tous les matches !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle John Textor avait coupé la tête d'un président d'un autre de ses clubs après Jean-Michel Aulas. Cette fois, c'est celui de Molenbeek, club de la banlieue de Bruxelles promu dans l'élite, qui a été remercié. Sauf que les ultras du RWDM ne sont pas conciliants que ceux de l'OL ! Dans un communiqué diffusé ce mercredi soir, ils ont annoncé qu'ils allaient mener une guerre totale contre Textor jusqu'à ce que le président en question, Thierry Dailly, soit maintenu à son poste !

"Il n’y aura pas de football à Molenbeek la saison prochaine"

“C’est simple, il n’y aura pas de football à Molenbeek la saison prochaine, a déclaré un responsable des ultras du RWDM à La Dernière Heure. Nous ferons arrêter tous les matches jusqu’au retour de Thierry Dailly en tant que président du club. Aucun match ne durera plus de 15 minutes la saison prochaine. Il y a des règles à Molenbeek et nous allons faire comprendre à John Textor qu’on ne fait pas ce qu’on veut au RWDM. Nous ne voulons qu’un seul président décideur, et cela doit être Thierry Dailly. John Textor doit rester dans son rôle d’investisseur. Il a dit que le noyau dur de Lyon mangeait dans sa main et qu’il en serait de même à Molenbeek. Mais ici, ça ne se fera jamais. Il a juste droit à une chose : respecter Thierry Dailly. Si John Textor veut mettre un nouveau président en place, il y aura des actions fortes de notre part.”

Très haut niveau de foot belge en folie avec de l’autre côté le club qui publie un communiqué dénonçant des détournements de fonds et autres comportements inappropriés.



Avec Ganaye qui arrive derrière, c’est déjà dû GRANDE RWDM qui monte en D1 ! https://t.co/Zw1J0ND7tL — Romain Molina (@Romain_Molina) May 31, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur