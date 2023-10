OL : un Gone victime d'une tentative de cambriolage lors du match face à Clermont

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Revenu cet été à l'OL avec beaucoup d'ambition, Dejan Lovren doit amèrement regretter son choix. Parce qu'il avait notamment répondu à l'appel de Laurent Blanc, qui a déjà été renvoyé de son poste d'entraîneur. Il apprécie moyennement le projet mis en place par John Textor et, cerise sur le gâteau amer, son équipe vit un début de saison effroyable, sanctionné d'une dernière place en championnat suite à la défaite contre Clermont (1-2) dimanche soir au Groupama Stadium. Défaite qui place les Gones à cinq points du barragiste messin et à six du premier non-relégable lensois.

Des marques d'effraction sur sa porte d'entrée

Mais ce n'est pas le pire pour Lovren. Lyon Mag et BFM Lyon ont révélé lundi que le défenseur croate de 34 ans avait été victime d'une tentative de cambriolage pendant le match contre Clermont. La police a été appelée à son domicile de Caluire-et-Cuire et a constaté des marques laissées par des outils pour forcer la porte. L'intervention d'un serrurier a été nécessaire pour permettre au joueur de rentrer chez lui. Autant dire qu'en plus de la défaite, lui et sa famille n'ont pas dû passer une nuit très agréable...

