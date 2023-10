OM, OL : un joueur lyonnais crie à la déstabilisation avant l'Olympico

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'affaire de la taupe continuer de secouer le vestiaire de l'OL à l'avant-veille de l'Olympico contre l'OM ce dimanche, et Henrique a déploré cette situation ce vendredi en conférence de presse. L’ancien joueur du Vasco de Gama refuse de céder à la déstabilisation... "Des choses qui viennent de l’extérieur ne doivent pas entrer dans le groupe. Ce n'est pas bon pour le club, a-t-il soutenu. Ce n’est pas bon pour nous mais nous devons tous être concernés et croire dans le travail qu’on fait ici. Il faut être concerné par le projet du club, c’est comme ça qu’on va réussir à faire des bonnes choses. On ne réussit pas jusque-là et c’est difficile pour les supporteurs, les joueurs et les gens qui travaillent ici. Il faut être forts, solidaires. C’est un moment difficile."

"Si on ne gagne pas, beaucoup de choses sortent"

Et à lui d'ajouter, en prônant l'union sacrée... « Qu’on gagne ou qu’on perde à Marseille, il y aura des choses qui vont sortir dans la presse. Positivement comme négativement. Il faut qu’on se regarde en face et rester concentré sur nous-mêmes. Si on est tous dans le même projet, on sera unis pour donner le meilleur pour le club. Chacun doit se demander ce qu’il peut apporter de mieux pour le groupe, le club." A méditer...

