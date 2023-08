OL : deux éléments insupportent Laurent Blanc avant le coup de fil de John Textor

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Laurent Blanc doit s’entretenir aujourd’hui avec John Textor pour dresser un premier bilan cette saison. L’échange pourrait être tendu d’autant que deux éléments lui seraient « insupportables », en ce moment en plus des six défaites de suite, préparation comprise. D’abord, l’information parue dans L’Équipe annonçant que Textor ne laisserait pas beaucoup de temps à un entraîneur qu’il n’a pas choisi lui-même, et envisagerait de faire venir, à terme, Bruno Lage, l’entraîneur de Botafogo le tracasse.

Blanc furax pour deux raisons ?

« On ignore ce qui le tourmente le plus, le timing de la publication, l’impact sur l’environnement et sur le vestiaire, ou l’idée que tout soit vrai. Mais il n’a pas digéré la nouvelle, et multiplie les allusions à cet épisode, explique Vincent Duluc. Ensuite, la gestion du mercato. L’affaire est plus facile à décrypter : il y a six mois, l’entraîneur lyonnais a identifié des besoins, mais la manière dont l’OL a échoué à défendre son dossier devant la DNCG, en se trompant de stratégie, a complètement plombé le mercato. Si l’OL avait vendu Castello Lukeba avant le 30 juin, il n’aurait peut-être pas été obligé d’attendre décembre pour recruter à la hauteur des autres prétendants à l’Europe.

