OL : plusieurs joueurs de Laurent Blanc perturbés par le Mercato ?

Laurent Blanc a poussé un premier soupir cet été. Au lendemain de la première victoire des Gones contre De Treffers (2-1), le coach de l’OL n’a pas manqué de mettre un coup de pression à l’ensemble des joueurs qui ont fait l’objet d’un prêt la saison dernière. « Je leur ai dit en début de stage de se montrer sous leur meilleur visage, quel que soit le joueur, et certains qui ont joué l’année dernière à l’OL. Ils sont contractuellement au club et je veux qu’ils montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera mieux pour eux, pour tout monde », a indiqué le Cévenol dans Le Progrès.



« Il y a des écuries qui font tourner la tête »

Au cours de cette rencontre, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adelaïde se sont distingués : le premier a permis aux siens d’égaliser avant que le second n’offre définitivement la victoire aux Gones. Mais visiblement, les rumeurs du mercato pourraient impacter d’autres éléments moins aguerris. « Avec l’expérience, le mercato me passe au-dessus. C’est plus compliqué pour les jeunes, quand leur nom circule, ça peut perturber. Mais c’est le boulot de l’entourage, des agents, de garder leur joueur mobilisé. Il y a des écuries qui font tourner la tête », redoute Anthony Lopes.

#Lopes : « Quand on porte le maillot de l’#OL, on ne pense pas à autre chose »

