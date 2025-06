OM : Frank McCourt s’incline face au PSG mais promet la contre-attaque !

Dans une interview pour Le Journal du dimanche, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a évoqué le PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain vient de conquérir son premier titre de champion d’Europe, une étape majeure pour le football français, Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a réagi à cette nouvelle, même si son club n’est désormais plus le premier à avoir soulevé cette Ligue des Champions.

« La Ligue 1 ne se résume pas au PSG et à l’OM »

« C’est un mélange d’émotions. Être les premiers, et les seuls, était un grand privilège. Les rivalités saines et le fair-play forment le socle du sport. Le PSG a accompli quelque chose de collectivement très important, il faut le reconnaître et les féliciter. C’est un rappel stimulant de ce que signifie évoluer au plus haut niveau. À nous de continuer à faire progresser l’OM, pour répondre à ce défi et tracer notre propre voie dans le football européen. Continuons à améliorer l’OM et réformer le football français, son contrôle financier, pour un meilleur équilibre des compétitions », a-t-il déclaré pour Le Journal du dimanche.

Mais alors, est-il encore possible de rivaliser avec ce PSG à court terme ? La réponse est claire et pleine d’espoir : « Bien sûr. Si nous mettons en place les bonnes réformes, cela nous aidera, nous et les autres clubs, à être plus compétitifs. La Ligue 1 ne se résume pas au PSG et à l’OM. Il est important que les supporters de tous les clubs puissent avoir un peu d’espoir lorsque la saison commence. Il est certain que nous avons besoin de plus d’équilibre. Nous n’abandonnerons jamais », a confié Frank McCourt, qui donne le ton !