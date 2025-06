OM Mercato : c’est confirmé pour Luiz Felipe, feu vert pour Medina (RC Lens) ?

L’OM et Luiz Felipe (28 ans) ont trouvé un terrain d’entente pour une résiliation du contrat qui les unissait jusqu’en 2026. Ce départ pourrait accélérer la venue de Facundo Medina (RC Lens).

🟦 Officiel

Annoncées en début de journée, les négociations entre l’Olympique de Marseille et Luiz Felipe ont déjà abouti ! RMC puis La Provence ont confirmé que les deux parties s’étaient mises d’accord pour mettre un terme prématuré à une aventure commencée en janvier. Alors en Arabie Saoudite, l’Italo-Brésilien avait débarqué blessé en Provence. Entre rechutes et pépins, il n’a joué au total que quatre matches, dont deux titularisations (contre Nantes et à Paris), ne laissant pas une grande impression alors que son expérience était louée par la direction au moment de son recrutement.

Maintenant, place à Medina !

Luiz Felipe était sous contrat jusqu’en 2026. Son départ libère une place dans l’effectif mais surtout au niveau de la masse salariale. Avec son départ, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont pouvoir avancer sur le recrutement d’un nouveau défenseur central, qui devrait être Facundo Medina. Il y a quelques jours, La Voix du Nord écrivait que l’arrivée de l’Argentin devrait être officialisée avant la fin du mois. Pour l’heure, le RC Lens et l’OM continuent de négocier le montant de l’indemnité, les Sang et Or espérant 25 M€ pour leur joueur.

Ce départ prématuré de Luiz Felipe ne permettra pas de lever les doutes à son sujet. L’Equipe assurait que le joueur avait tellement peur de rechuter de ses blessures qu’il trouvait le moindre prétexte pour ne pas jouer…