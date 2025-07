Entre les pistes qui s’activent et les ventes bien négociées, l’Olympique de Marseille commence à tirer les premiers bénéfices de son mercato estival. Un intérêt venu d’Italie pour Derek Cornelius se précise, tandis que le club vient de boucler un joli coup avec le départ de Pau López.

🟥 Rumeur

Les choses bougent du côté de la Commanderie. Après avoir connu plusieurs étés agités et des ventes souvent peu rentables, l’OM tient peut-être là un exemple à suivre. Le départ de Pau López, officialisé récemment, s’avère bien plus avantageux qu’il n’y paraissait de prime abord. À un an de la fin de son contrat, le gardien espagnol a rapporté 4,8 millions d’euros à l’OM, en plus de permettre au club de se débarrasser de l’un des plus gros salaires de l’effectif. Avec près de 4 millions d’euros annuels économisés, le club phocéen respire un peu plus financièrement.

Un joli coup, surtout quand on se rappelle que le portier n’entrait plus du tout dans les plans du staff olympien. En interne, on ne cachait pas la volonté de tourner la page depuis plusieurs mois. Le vendre à ce tarif, dans ces conditions, relève donc d’une très belle gestion de dossier.

Un autre pourrait bientôt basculer, également dans le sens des départs. En défense, Derek Cornelius attire désormais des convoitises en Série A. La presse italienne affirme que Bologne s’est manifesté pour le robuste défenseur central canadien, auteur d’une première saison correcte en Provence. L’OM n’est pas fermé à une vente si une offre satisfaisante venait à tomber. Le joueur ne figure pas dans les indiscutables, et les dirigeants pourraient saisir cette opportunité pour réinvestir ailleurs.

« Le coup d’œil de But FC »

« Longtemps raillé pour ne pas savoir vendre, l’OM a semble-t-il pris un nouveau virage depuis l’arrivée aux affaires de Medhi Benatia. C’est de cette manière que le club phocéen pourra continuer à rêver sur le marché des transferts. »