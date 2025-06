OM Mercato : l’échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka sérieusement compromis

Un échange entre Ismaël Koné, récemment de retour de prêt du Stade Rennais, et Evan Ndicka, joueur de l’AS Roma, avait été envisagé, mais il semble désormais peu probable qu’il se concrétise pour l’OM.

Ces dernières heures, une rumeur a révélé que l’AS Roma et l’Olympique de Marseille ont été en contact pour discuter d’un possible échange impliquant Evan Ndicka et Ismaël Koné. Cependant, selon Gianluca Di Marzio, la négociation est actuellement au point mort, principalement à cause d’une grande différence dans l’évaluation des deux joueurs.

Evan Ndicka, défenseur prometteur de la Roma, et Ismaël Koné, jeune milieu marseillais, sont au centre de ces discussions. Les deux clubs voient un intérêt à renforcer leurs effectifs respectifs grâce à ce deal, mais leurs désaccords sur la valeur des joueurs bloquent toute avancée.

Un échange qui ne devrait pas aboutir

Selon les informations, la Roma estime Ndicka à un niveau nettement supérieur, tandis que Marseille a une autre lecture de la valeur de Koné. Ce désaccord financier empêche pour l’instant la conclusion d’un accord.

Le dossier reste en suspens et il apparaît aujourd’hui difficile que cet échange puisse aboutir, à moins que les deux parties acceptent de revoir leurs prétentions. Affaire à suivre…