OM Mercato : Thauvin, c’est reparti pour un tour !

L’ancien attaquant de l’OM Florian Thauvin a prolongé son contrat à l’Udinese. Celui-ci expirait le 30 juin.

A 32 ans, Florian Thauvvin a de beaux restes. L’ancien attaquant de l’OM l’a démontré cette saison en Serie A italienne avec l’Udinese, dont il est le capitaine. Thauvin a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. En fin de contrat, il ne pouvait pas s’y prendre autrement pour inciter son club à le conserver.

Un an de plus à Udine

Le directeur technique de l’Udinese, Gianluca Nani, ne faisait pas de mystère sur l’avenir du joueur dès le mois de mars. « Nous sommes prêts à déclencher l’option de prolongation de contrat de Florian Thauvin jusqu’en 2026. Pas de doutes : il jouera avec nous lors de la prochaine saison », avait-il soutenu à la chaîne TV12. Et ce mercredi, le club italien annonce que Thauvin a prolongé jusqu’en juin prochain, comme prévu. « L’Udinese et Florian Thauvin avancent ensemble, peut-on lire sur les réseaux de l’Udinese. Le club bianconero a levé l’option de renouvellement en prolongeant le contrat du capitaine jusqu’en 2026. La star française a été la véritable force de frappe de l’équipe la saison dernière et sera le point de départ de cette nouvelle saison grâce à ses qualités et à son leadership. Au cours de la saison 24/25, Thauvin a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives à ses coéquipiers en Serie A. Florian et l’Udinese sont désormais prêts à repartir de l’avant pour atteindre de nouveaux objectifs ensemble. »