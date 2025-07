OM Mercato : un club espagnol a pris les devants pour Bennacer !

Les dirigeants de l’OM souhaiteraient faire revenir Ismaël Bennacer, mais un club espagnol a pris contact avec l’AC Milan pour obtenir son prêt.

🟨 Négociation en cours

Prêté en janvier à l’OM, Ismaël Bennacer a connu une aventure provençale frustrante. Car à ses bons débuts ont succédé des semaines plus compliquées qui l’ont vu s’assoir sur le banc. Cela n’empêche pas Medhi Benatia et Pablo Longoria de vouloir le récupérer quand même pour la saison prochaine. Car les deux dirigeants marseillais pensent que l’international algérien peut redevenir le grand joueur qu’il était il y a seulement deux ans, avant qu’une blessure ne coupe son élan.

Le Betis finalise un prêt avec option d’achat

Seulement, si Bennacer doit revenir à Marseille, ce ne sera pas à n’importe quelle condition. L’OM voudrait que ce soit à nouveau sous forme de prêt, mais avec une prise en charge d’une partie de son salaire par Milan et une option d’achat revue à la baisse (elle était de 12 M€ pour cet été). Des conditions que les Rossoneri ont pour le moment refuser. Et l’offre du Betis Séville ne va pas les inciter à changer d’avis. Selon Ekrem Konur, les Andalous sont entrés en contact avec les Milanais en leur proposant un prêt avec option d’achat à 12-13 M€. Les négociations seraient dans leur dernière ligne droite.

Le natif d’Arles ne devrait donc pas reporter le maillot blanc. Et le plus ennuyeux pour l’OM, c’est qu’à cause de lui, Valentin Rongier refuse de prolonger aux conditions proposées. L’ancien Nantais estime en effet mérité un salaire équivalent à celui de Bennacer à Milan, vu qu’il a plus joué que lui lors de la deuxième partie de saison. Les Phocéens risquent donc à la fois de perdre Rongier et son potentiel remplaçant !