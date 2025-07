OM : Facundo Medina met les choses au clair sur son poste préférentiel

Interrogé sur son utilisation par Roberto De Zerbi à l’OM, Facundo Medina a levé le voile sur son poste de prédilection.

Récemment recruté par l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens, le défenseur argentin Facundo Medina était présenté ce mercredi à la presse. Joueur très polyvalent, l’international peut occuper le poste de défenseur central mais également de latéral gauche, en fonction du système à 3 ou à 4.

Son positionnement et son utilisation par Roberto De Zerbi mériteront donc d’être scrutés de près. En attendant, Medina a affiché une grande ouverture d’esprit tactique, prêt à s’adapter aux différents schémas défensifs souhaités par son entraîneur.

Medina a parlé avec De Zerbi

Interrogé sur son positionnement, il a expliqué comment il appréhendait son rôle dans la défense. « Vraiment, je vous dis la vérité, la position du football aujourd’hui a beaucoup évolué. Nous, on est des joueurs professionnels, et je vais faire tout ce qui est possible et tout mon possible pour l’équipe. Que ce soit à 4, 5, ou même à 3, j’ai envie de jouer. Et en fait, je me sens bien dans les deux positions », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Le défenseur, qui arrive à Marseille avec l’objectif de passer un cap, confirme également avoir déjà échangé avec l’entraîneur Roberto De Zerbi sur son rôle : « Oui, on en a parlé, je ne vais pas tout te dire. Mais oui, on a discuté. »