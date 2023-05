LOSC – OM : Tudor s’exprime sur l’arbitrage et la course à la 2e place !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le choc face au LOSC :

« Je m'attends à un match difficile. C'est une équipe avec un football offensif et beaucoup de qualités. Ils font une belle saison. C'est un match important pour la seconde place. On y va pour gagner (…). Je préfère affronter une équipe avec moins de qualités mais qui joue plus bas que contre Lille à l'extérieur. Ce sera un match compliqué, je souhaite que l'on joue bien et que l'on gagne »

La polémique autour de l’arbitrage :

« Je pense qu'on a tous vu qu'il s'est passé. En France, les sanctions arrivent parfois après et j'ai encore du mal à comprendre ce système ».

La suspension de Payet :

« C'est vrai qu'il y a cette suspension qui devrait être son dernier match de la saison. J'espère qu'il continuera sur la lancée de ces derniers matchs et que tout se passera bien ».

Tudor sur la saison de l’OM :

« On a fait une grande saison, mon objectif est de tirer le maximum de mon effectif. On a réussi à faire quelque chose de très bien, c'est une bonne saison, le public a apprécié, ça va au-delà du classement ».

La situation de Mbemba :

« J'ai vraiment apprécié sa saison. Je fais des choix chaque semaine par rapport à ce que je vois, par rapport aux adversaires. Il a beaucoup été utilisé, ça montre ce que je pense de lui ».

Des propos retranscrits par Le Phocéen et RMC Sport.