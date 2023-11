OM - Ajax Amsterdam : Marseille arrache la victoire et sa qualification, les notes des Marseillais

Au terme d’un match fou, l’Olympique de Marseille est venu à bout ce jeudi de l’Ajax Amsterdam (4-3), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Grâce à ce succès, les hommes de Gennaro Gattuso ont validé leur billet pour la suite de la C3. Ils joueront leur place directe en huitième de finale contre Brighton, le 14 décembre prochain. Voici nos notes accordées aux joueurs marseillais pour cette rencontre.

Pau Lopez (5) : Le gardien espagnol est trop dans ses cages sur les deux premiers buts inscrits par Brian Brobbey mais ne peut pas grand chose sur le troisième but des Néerlandais. Pour le reste, il s’est montré propre.

Jonathan Clauss (7) : Auteur d’une passe décisive pour Chancel Mbemba, l’ancien Lensois confirme sa bonne forme actuelle et sa merveilleuse saison.

Chancel Mbemba (6) : Assez peu sollicité défensivement, le Congolais s’est montré décisif offensivement en marquant le deuxième but marseillais d’une tête puissante.

Samuel Gigot (4) : Quelque peu coupable sur le deuxième but des Néerlandais, le capitaine de l’OM a fait un match désastreux.

Renan Lodi (5) : Le latéral gauche brésilien a perdu un nombre incalculable de ballons et a assez peu apporté offensivement.

Geoffrey Kondogbia (7) : Impérial dans les duels (11 duels remportés sur 11), l’ancien joueur de l’Atlético Madrid a été le patron du milieu de terrain lors de cette rencontre.

Jordan Veretout (5) : L’ancien Nantais a, lui, vécu un match beaucoup plus compliqué que son compère dans l’entrejeu.

Ismaïla Sarr (6) : Très intéressant offensivement, obtenant notamment les deux pénaltys transformés par Pierre-Emerick Aubameyang, il suit mal son marquage sur le troisième but inscrit par l’Ajax.

Amine Harit (4) : Touchant seulement 37 ballons, le Marocain a été très discret.

Joaquin Correa (4) : Comme souvent depuis son arrivée à l’OM, l’Argentin a été mauvais.

Pierre-Emerick Aubemayang (9) : Auteur d’un triplé, dont un magnifique retourné accrobatique, le Gabonais est le héros de cette victoire marseillaise.

