OM : le Panathinaikos se renforce avec un ancien de City mais est secoué par une affaire

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est officiel, l'Olympique de Marseille croisera le fer avec le Panathinaikos en Troisième tour préliminaire de la Champions League, avec match aller mercredi prochain à Athènes et retour six jours plus tard au Vélodrome. Pour cette affiche, le club de tous les Athéniens (traduction de Panathinaikos) a enregistré un renfort ce mercredi : le défenseur central américain Erik Palmer-Brown (26 ans), passé par Manchester City et qui évoluait à Troyes la saison passée, s'est engagé pour les quatre prochaines saisons.

Dniepr accuse le Pana d'avoir empoisonné ses joueurs

Mais si le Pana a fait parler de lui aujourd'hui, c'est surtout parce que son adversaire malheureux du Deuxième tour, Dniepr, l'accuse d'avoir empoisonné ses joueurs ! Pourtant, les Ukrainiens ont réussi un meilleur résultat hier à Athènes (2-2) qu'une semaine plus tôt (1-3)... Pour l'instant, l'UEFA n'a pas annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette polémique rappellera des souvenirs aux supporters marseillais de plus de quarante ans puisqu'à l'époque de Bernard Tapie, certains adversaires justifiaient leurs défaites par le goût étrange des jus d'orange servis à l'hôtel...

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life