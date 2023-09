OM : les mots d'Abardonado et Aubameyang en pleine tourmente

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis trois jours que l'OM est plongé dans le chaos le plus total, seuls des communiqués avaient été publiés par le club. Aucune voix ne s'était exprimée. Et pour cause, Marcelino a démissionné et les dirigeants ont préféré se mettre en retrait en attendant que Frank McCourt leur donne le feu vert pour partir. Mais ce soir, l'entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado, était attendu à Amsterdam pour la conférence de presse précédant le match contre l'Ajax demain soir. Il était accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang. Les deux hommes n'ont pas cherché à nier l'énorme malaise régnant au sein du club phocéen depuis le coup de force des ultras lundi soir...

L'attaquant gabonais a débuté et il semblait très marqué : "C'est une sacrée tourmente. Ce n'est pas facile, on est humains et on pense aussi à ça. Mais on pense surtout au match de demain. On représente l’Olympique de Marseille, on se doit de jouer et de gagner. On est des footballeurs, on doit faire notre boulot, il faut se serrer les coudes et rester unis. On voit Pancho (Abardonado) au quotidien. C'est une personne super importante pour le club. Nous, en tant que joueur, on doit tout faire pour gagner".

"Je n'ai rien vu arriver avec Marcelino"

Jacques Abardonado, lui, a invité ses joueurs à faire abstraction du contexte pour se replonger dans le sportif : "J'ai appris hier soir très tard que j'allais entraîner l'équipe. C'est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui, on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir. Le contexte du club ? Les joueurs le connaissent avant de signer ici. Il faut qu'ils soient présents et restent focus sur le terrain. Au club, j'ai connu tous les postes. Il ne m'a manqué que cette position donc je la prends avec beaucoup de plaisir. Mais il faut que je réponde présent."

"Je sais ce que je veux, je l'expliquerai aux joueurs. La durée de l'intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. Franchement, non, je n'ai rien vu arriver avec Marcelino. Je voyais les joueurs concentrés. De la tristesse ? Forcément, oui, parce qu'il s'agit d'un club qu'on aime. Maintenant, il faut penser au futur. Des crises, il y en aura d’autres à l’OM. On doit être professionnels. Avec David, on a vu des vidéos du jeu de l’Ajax, ils sont aussi en crise, mais on ne s’occupe pas d’eux. On va essayer de faire le plus grand match possible."

"Je n'ai rien vu arriver avec Marcelino"

Jacques Abardonado, lui, a invité ses joueurs à faire abstraction du contexte pour se replonger dans le sportif : "J'ai appris hier soir très tard que j'allais entraîner l'équipe. C'est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui, on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir. Le contexte du club ? Les joueurs le connaissent avant de signer ici. Il faut qu'ils soient présents et restent focus sur le terrain. Au club, j'ai connu tous les postes. Il ne m'a manqué que cette position donc je la prends avec beaucoup de plaisir. Mais il faut que je réponde présent."

"Je sais ce que je veux, je l'expliquerai aux joueurs. La durée de l'intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. Franchement, non, je n'ai rien vu arriver avec Marcelino. Je voyais les joueurs concentrés. De la tristesse ? Forcément, oui, parce qu'il s'agit d'un club qu'on aime. Maintenant, il faut penser au futur. Des crises, il y en aura d’autres à l’OM. On doit être professionnels. Avec David, on a vu des vidéos du jeu de l’Ajax, ils sont aussi en crise, mais on ne s’occupe pas d’eux. On va essayer de faire le plus grand match possible."

"Je n'ai rien vu arriver avec Marcelino"

Jacques Abardonado, lui, a invité ses joueurs à faire abstraction du contexte pour se replonger dans le sportif : "J'ai appris hier soir très tard que j'allais entraîner l'équipe. C'est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui, on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir. Le contexte du club ? Les joueurs le connaissent avant de signer ici. Il faut qu'ils soient présents et restent focus sur le terrain. Au club, j'ai connu tous les postes. Il ne m'a manqué que cette position donc je la prends avec beaucoup de plaisir. Mais il faut que je réponde présent."

"Je sais ce que je veux, je l'expliquerai aux joueurs. La durée de l'intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. Franchement, non, je n'ai rien vu arriver avec Marcelino. Je voyais les joueurs concentrés. De la tristesse ? Forcément, oui, parce qu'il s'agit d'un club qu'on aime. Maintenant, il faut penser au futur. Des crises, il y en aura d’autres à l’OM. On doit être professionnels. Avec David, on a vu des vidéos du jeu de l’Ajax, ils sont aussi en crise, mais on ne s’occupe pas d’eux. On va essayer de faire le plus grand match possible."

Podcast Men's Up Life