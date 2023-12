OM : Payet videra son sac dimanche

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

De l'aventure de Dimitri Payet au Brésil, on n'a droit qu'à ses rares coups d'éclat, comme ce coup franc victorieux à la dernière minute contre l'América (2-1) le 12 novembre. On sait moins que le meneur de jeu de 36 ans joue aussi peu que la saison dernière à l'OM (33% du temps de jeu) ou que le Vasco da Gama est très loin d'être sorti d'affaire (16e sur 20, le 17e étant relégué) à deux journées de la fin.

"Quand on est amoureux et que la séparation est brutale, ça fait mal..."

Mais dimanche, on en saura plus. Téléfoot a en effet teasé ce vendredi un reportage au Brésil sur les traces du Réunionnais. On a eu droit à ce passage alléchant dans lequel l'ancien Marseillais, qui pensait terminer sa carrière en Provence, déclare : "Quand on est amoureux et que la séparation est brutale, ça fait mal... Voilà pourquoi les larmes ont coulé". Y aura-t-il des révélations sur sa relation avec Pablo Longoria ?

🚨 Pour la première fois depuis son arrivée au Brésil, Dimitri Payet se livre ! De son départ de l'OM jusqu'à Rio, il dit tout à @YassinNfaoui, dimanche dans Téléfoot ! pic.twitter.com/FTrjvHcDeq — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 1, 2023

