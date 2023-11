OM : Riolo désigne les 3 responsables de la défaite à Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Quand Gennaro Gattuso a dévoilé son onze de départ pour le choc à Lens (0-1) dimanche soir, les présences de Joaquin Correa et Ismaïla Sarr ont surpris. L'Argentin et le Sénégalais ne sont pas réputés pour aller au combat, qui attendait les Phocéens à Bollaert, sans compter qu'ils sont franchement décevants depuis le début de la saison. Dans son analyse d'après-match, le journaliste de RMC Daniel Riolo a également placé Renan Lodi dans le lot des déceptions, le latéral gauche brésilien n'étant ni sûr défensivement ni précis offensivement...

"Il faut s’inquiéter pour Marseille"

"Gattuso peut varier ses mises en place tactiques, jouer en 4-4-2, mettre un 10 derrière l’attaquant, j’ai l’impression que le problème, c’est la limite des joueurs qui sont là. Il y a des joueurs extrêmement limités. L’idée, c’est de donner les clés à Harit, qui est un peu au-dessus des autres techniquement. Défensivement, les mecs se battent. Mais tu n’as pas d’attaquant de pointe et les joueurs sur les côtés ne sont pas bons. La faiblesse des mecs que tu as sur le terrain fait que tu rends cette copie là à la fin. L’année dernière, l’équipe était juste meilleure. Ce qu’avait mis en place Tudor avait fonctionné, là on ne comprend pas ce que fait Gattuso. Correa et Sarr sont mauvais, je ne sais pas s’ils peuvent faire mieux que ça. Sarr, je n’ai jamais trouvé que c’était un bon joueur et Correa était 4e de la rotation à l’Inter. Même à gauche, quand Lodi est arrivée on s’est dit "bonne nouvelle". Je pense même qu’avec tous les défauts qu’il pouvait avoir, Tavares apportait plus. Il faut s’inquiéter pour Marseille."

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023

