OM : l'incroyable malédiction qui frappe les Marseillais

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'est donc confirmé. Et la trêve internationale n'a guère modifié le constat qui s'imposait aux supporters depuis plusieurs semaines : l'OM est malade. Hier soir, sur le terrain du RC Strasbourg, les joueurs phocéens ont rendu une pâle copie et n'ont pu prendre qu'un petit point, ce qui les laisse plus que jamais au milieu de tableau de la Ligue 1.

Bilan dramatique

De toute évidence, également, l'OM évoluant un samedi soir, ce n'est pas une assurance tous risques pour les supporters. Car comme le constate le compte twitter Stats du foot, le club phocéen n'a pas remporté un seul de ses huit derniers matches programmés par la LFP le samedi soir. On peut même parler de bilan dramatique avec deux matches nuls, dont celui d'hier, et six défaites.

L'@OM_Officiel n'a remporté aucun de ses 8 derniers matchs dont le coup d'envoi a été donné le samedi à 21h en @Ligue1UberEats (2 nuls, 6 défaites). #RCSAOM @PaulTchoukriel — Stats Foot (@Statsdufoot) November 25, 2023

Podcast Men's Up Life