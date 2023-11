PSG, OM : le Classico entraîne une nouvelle action en justice inattendue

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le Classico n'est donc pas terminé. Sur le terrain, c'est le cas bien entendu, mais pas en coulisses. Car si le PSG s'était déjà vu infliger la fermeture d'une tribune (Auteuil) à la suite des chants de certains de ses supporters à l'encontre de ceux de l'OM, on apprend ce mercredi que des associations de défense des droits et des personnes LGBT vont porter plainte contre le diffuseur de la rencontre, Amazon Prime !

En cause, la rediffusion

En cause ? Le service de vidéos à la demande. Ainsi, l'association Familles LGBT estime que "dans la rediffusion, il est possible d'entendre plusieurs chants de supporters en provenance des tribunes. Certains de ces chants relèvent d'un caractère homophobe prononcé." D'autres associations, Mousse et Stop Homophobie pourraient se joindre à la procédure de plainte.

Amazon s'était engagé à mettre en place des mesures pour que l'on n'entende plus des chants homophobes.

