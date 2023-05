RC Lens - OM : Balerdi annonce la couleur et commente la sanction de Messi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Un joli match en perspective

"C'est un très joli match. Eux sont les meilleurs à domicile, nous les meilleurs à domicile. Il va falloir qu'on soit concentrés. Ca va être un très beau match pour les deux équipes. A l'aller, on avait très bien joué, il nous avait manqué l'efficacité. On avait fait un bon match globalement. On a regardé ce qu'on pouvait améliorer."

Les choix de Tudor

"C'est le coach qui décide et nous on fait ce qu'il attend de nous. Je suis toujours prêt pour jouer. C'est important qu'on se soutienne mutuellement, qu'on se donne confiance. Ce qui compte, c'est aussi les joueurs qui sont sur le banc, on l'a vu avec Guendouzi et Payet."

La sanction du PSG contre Messi

"En Argentine, ça a beaucoup fait réagir. Messi est conscient de ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a gagné. Il sait qui il est, ça fait partie du football. Mais je me concentre sur ce qu'il se passe à Marseille, pas ce qu'il se passe dans les autres clubs."

Le titre de champion de France

"On mérite la deuxième place par la façon dont on a joué. On aurait pu être plus chanceux parfois. On est à cinq points du PSG, Monaco à neuf points et Lens collé à nous. Ce qui est important est de gagner tous les matchs et après on fera les comptes. Mais pour le titre, ça ne dépend pas de nous."

Propos retranscrits par RMC