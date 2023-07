OM : déjà de l’eau dans le gaz entre Ribalta et Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Remplaçant d’Igor Tudor, Marcelino a pris ses aises à la Commanderie il y a une dizaine de jours. Si une frange des supporters est plutôt satisfaite par cette nomination, une autre partie d'eux est persuadée que celle-ci n’est due qu’à son amitié de longue date avec Pablo Longoria. Javier Ribalta pourrait être de ceux-là, lui qui aurait déjà des doutes sur le profil de technicien à proprement parler de Marcelino. Et pas seulement.



Ribalta a des doutes sur Marcelino

« Avec lui, l’OM revient à un style d’entraîneur plus classique, un coach expérimenté et madré. Et un peu vieillot ? Voilà l’une des craintes de Ribalta au moment de choisir le successeur de Tudor, lui qui scrutait des tendances plus récentes, explique L’Équipe. Autre inquiétude pour le directeur du football, auprès de ses interlocuteurs : que la proximité entre Longoria et Marcelino, amis de longue date, rende la relation de travail plus complexe quand il y aura des turbulences. »

Iliman #Ndiaye is getting closer and closer to #OlympiqueMarseille from #SheffieldUnited. Agreement in principle between #OM and the player for a contract until 2028. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2023

