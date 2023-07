OM - Mercato : Alexis Sanchez, pourquoi ça ne sent pas bon

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Le constat est clair, froid même : Alexis Sanchez n'est plus, à cette heure, un joueur de l'OM. Et ce depuis le 1er juillet dernier. Problème, les dirigeants phocéens ne savent pas de quoi l'avenir sera fait puisque, tenez-vous bien, ils ne savent même pas si le Chilien a envie de prolonger l'aventure comme son contrat le lui permettait.

Aucune nouvelle

Ainsi, et comme le raconte le quotidien l'Equipe, "hier, les dirigeants n'avaient eu ­aucune nouvelle de l'international chilien, ce qui ne semble vraiment pas bon signe dans l'optique d'une prolongation." On a en effet connu plus simple pour faire avancer un dossier. Sans doute plus de nouvelles dans les heures et jours qui viennent.

