OM - Mercato : Aubameyang va jouir d’un privilège dangereux pour l’équilibre du vestiaire

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

À la recherche du fameux "grantatakan" depuis plusieurs années, l'OM espère s'offrir cet été un duo cinq étoiles, composé d'Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que la prolongation de contrat du Chilien se retrouve au point mort, l'arrivée de l'international gabonais est en très bonne voie. Selon les dernières informations, l'attaquant de Chelsea signerait un contrat de trois ans avec les Phocéens, assorti du plus gros salaire du vestiaire, bien devant Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia notamment.

Un investissement majeur pour PEA

La Provence a même avancé une somme comprise entre 23 et 25 millions d'euros allouée au bail de l'ancien Stéphanois. Si les chiffres sont encore à prendre avec des pincettes, l'ancien Stéphanois toucherait environ 700 000 euros par mois, un montant jamais donné à un seul joueur par Frank McCourt et Pablo Longoria. Le président marseillais avait annoncé, lors de la présentation de Marcelino, vouloir "prendre des risques" lors du mercato pour satisfaire son nouveau coach. Attirer Aubameyang à 34 ans constitue-t-il un risque financier, sportif ou les deux ? Les supporters olympiens se feront leur avis en observant surtout ses performances sur le terrain. Après tout, ce n'est pas eux qui tiennent le carnet de chèques…

Podcast Men's Up Life