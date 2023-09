OM - Mercato : deux premiers joueurs pensent aussi à un départ

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'Olympique de Marseille est en plein chaos depuis ce lundi soir et la réunion entre les représentations de supporters et le dirigeants marseillais, qui aurait provoqué les départs de Marcelino et Javier Ribalta et pourrait provoquer également celui de Pablo Longoria.

Ça s'agite aussi au niveau des joueurs !

Mais il n'y a pas que du côté du coach et de la direction qu'on se pose des questions sur son avenir, il y aurait aussi du côté des joueurs. En effet, d'après le compte Twitter @LaMinuteOM_, certains joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, arrivés cet été sur les bords de la Canebière, s'interrogeraient déjà sur leur avenir à l’OM.

Il y a certains joueurs qui se posent déjà des questions sur leur avenir à l’OM. Aubameyang et Kondogbia ont très mal pris ce qui s'est passé. 😬 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 20, 2023

Podcast Men's Up Life