OM - Mercato : la menace s'intensifie pour Pape Gueye mais...

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye, qui a entamé des négociations avec la direction marseillaise pour prolonger son bail, n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants. Face à cette situation, les courtisans du milieu de terrain sénégalais, qui pourrait donc se retrouver libre de tout contrat l'été prochain, se multiplieraient, d'après le compte Twitter @LaMinuteOM_. "Pape Gueye attire de plus en plus les convoitises. Des clubs allemands et anglais s'intéressent au joueur. Bien qu'il souhaite rester à l'OM, les discussions pour une prolongation de contrat n’ont pas encore abouti, et son contrat expire en juin 2024", a fait savoir le suiveur de l'OM.

Gueye a de plus en plus de courtisans

Cependant, La Provence du jour, qui consacre un article au jour, assure que les négociations entre l'OM et les représentants du joueur avancent dans le bon sens. Et qu'elles devraient déboucher sur une prolongation prochainement. Pepe Gueye est très apprécié à Marseille, que ce soit dans le vestiaire ou par la direction, qui a loué son état d'esprit pendant toute la durée de sa suspension. En outre, son passage au FC Séville semble l'avoir fait progresser, si bien que l'OM n'a vraiment aucune intention de le laisser partir.

