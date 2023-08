OM – Mercato : Ndiaye fait ses adieux à Sheffield, il annonce sa signature à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Après avoir passé la visite médicale à l'OM hier, Iliman Ndiaye, qui devrait rejoindre officiellement Marseille pour 5 ans, sous peu, a fait ses adieux à son club de Sheffield United.

"Je pense qu’il est temps pour moi de poursuivre mon rêve d’enfant et mon histoire"

«J’ai toujours donné le meilleur de moi-même sur le terrain et en dehors pour vous remercier tous de l’incroyable soutien et de l’amour que vous m’avez témoigné depuis le premier jour, a-t-il posté sur Instagram. Ce n’était pas seulement spécial pour moi, mais aussi pour ma famille. Je voudrais sincèrement remercier l’entraîneur et son équipe pour la confiance qu’ils m’ont accordée, ainsi que toutes les personnes qui ont fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui, et tous mes coéquipiers pour les moments très spéciaux qu’ils ont vécus ensemble (…) Ce voyage s’achève, car je pense qu’il est temps pour moi de poursuivre mon rêve d’enfant et mon histoire, et je suis sûr que vous le comprendrez tous». Après pareil message, le doute n'est plus permis sur sa signature à Marseille ! (avec Foot Mercato)

