OM - Mercato : un buteur belge n'était pas "prêt mentalement" à signer

Ce n'est pas un secret. Notamment dans l'univers du ballon rond : jouer à l'OM requiert des qualités footballistiques et mentales. Car si la passion environnante constitue un avantage indéniable pour tout joueur, les mauvais résultats peuvent vite transformer le tableau idyllique en véritable cauchemar.

"Je voulais vraiment y aller"

Kévin Mirallas, ancien attaquant belge bien connu de la Ligue 1 pour avoir porté les couleurs du LOSC et de l'ASSE, aurait pu tenter le pari OM il y a quelques années. Il en était même tout proche. Sauf que mentalement, il estimait qu'il y avait un risque comme il l'a expliqué dans le podcast Eleven Insiders.

"Je voulais aller à Marseille parce qu’il y avait Eric Gerets qui m’appelait. Mon papa m’a dit : "non, tu n’es pas prêt mentalement pour aller à Marseille." J’ai également parlé avec Daniel Van Buyten qui m’a dit également que ce n’était pas facile et que c’était peut-être un peu tôt. Et puis Saint-Étienne est arrivé, ils m’ont aussi fait les yeux doux, ils ont fait des rendez-vous avec mes parents, avec moi. Je suis parti aux Jeux Olympiques et j’ai finalement signé un précontrat avec Saint-Étienne en disant qu’après les Jeux Olympiques, quoi qu’il arrive, je signerai chez eux. Eric Gerets a poussé, mais j’avais donné mon accord."

