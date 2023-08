OM, Stade Rennais - Mercato : Payet a pris une décision pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans le viseur du Stade Rennais, l'ancien Marseillais, Dimitri Payet, aurait pris une décision concernant son avenir.

Il a refusé l'Arabie Saoudite

Le Réunionnais souhaite poursuivre sa carrière de footballeur : « Le club m'a demandé si je souhaitais intégrer l'équipe aujourd'hui, mais j'ai encore du plaisir à offrir à certaines personnes et j'aimerais continuer à jouer au football. Je viens de traverser une saison difficile avec peu de temps de jeu... cela va être compliqué. Je veux jouer, retrouver du plaisir », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'adieu. Selon Foot Mercato, Payet ne souhaiterait pas rejoindre l'Arabie Saoudite et privilégierait un club européen, quelle que soit son envergure, et pourquoi pas en Ligue 1. Rennes peut donc encore y croire...

🚨toujours pas d'offre ferme pour Dimitri Payet depuis son départ de l'OM. L'🇸🇦 reste toujours une possibilité tandis que son nom est revenu en L1. Une expérience dans un championnat moins huppé que le Big 5 européen est possible également.

w @LaMinuteOM_https://t.co/TtcdwbAcFn — Sébastien Denis (@sebnonda) August 8, 2023

