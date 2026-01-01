Transféré de l’OM à l’AC Milan au mercato estival, Adrien Rabiot (30 ans) refait parler de lui du côté du club phocéen.

Adrien Rabiot fait de nouveau parler de lui… du côté de l’OM. Et après ses déboires avec le club phocéen, qu’il a quitté avec fracas cet été, c’est pour une reconnaissance individuelle : le milieu de 30 ans figure dans l’équipe de l’année 2025 établie par Sofascore, basée sur les statistiques. Mason Greenwood et Amine Gouiri ont également été retenus, signe que les performances individuelles ont fait écho à l’OM.

Beraldo (PSG) est là aussi !

Ce n’est pas tant la présence de Rabiot qui choque les fans de l’OM, mais plutôt les choix effectués autour de lui. Certains joueurs ayant moins brillé, comme Lucas Beraldo au PSG, se retrouvent également dans cette équipe. Autre point qui fait débat : Aron Dönnum, positionné comme latéral droit alors qu’il évolue plutôt comme milieu gauche à Toulouse.

Les supportes morts de rire

Ces anomalies ont provoqué un vrai débat sur les réseaux sociaux, avec des supporters oscillant entre étonnement et amusement. Pour l’OM, voir un ancien joueur du club reconnu à ce niveau est un petit clin d’œil qui rappelle que Rabiot, même loin de la Canebière, continue de peser en Ligue 1. Pour le reste, on vous laissera seuls juges des choix parfois discutables de Sofascore.